ابنة الـ17 عاماً غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

Advertisement

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- فدوى محمود عبيد (من مواليد عام 2007، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 8-8-2024، منزل ذويها الكائن في محلّة القبّة / الملولة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة القبّة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.