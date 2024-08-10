جريحان في غارة إسرائيلية استهدفت مجدل سلم

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة الإسرائيلية المعادية الثانية على بلدة مجدل سلم، أدت إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة بالاضافة الى اصابة مسعف في كشافة الرسالة الاسلامية خلال قيامه بواجبه الانساني. وقد نقل الجريحان الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة.

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