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لبنان

جريحان في غارة إسرائيلية استهدفت مجدل سلم

Lebanon 24
10-08-2024 | 08:29
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة الإسرائيلية المعادية الثانية على بلدة مجدل سلم، أدت إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة بالاضافة الى اصابة مسعف في كشافة الرسالة الاسلامية خلال قيامه بواجبه الانساني. وقد نقل الجريحان الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة.
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