يوم غدّ الأحد... إليكم ما ستشهده وادي شحرور

صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّة مـا يلـي:

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يُقام يوم غدٍ الأحد 11-8-2024، اعتباراً من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 17:00 سباق "تسلّق الهضبة الثّالث" - "Course de côte"، في بلدة وادي شحرور – بعبدا. وسينطلق السّباق لمسافة 4 كلم من وادي شحرور السّفلى (مقابل سوبر ماركت جو)، مروراً بالطّريق العام الدّاخلي للبلدة، فطريق كنيسة مار يوحنّا للموارنة وكنيسة مار مخايل - حارة الفغاليّة، باتّجاه وادي شحرور العليا، وصولاً إلى (خزّان المياه) في أعلى البلدة.لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السّيارات على طول مسلك السّباق وإقفال كافة المتفرعات المؤدّية إليه، في الأوقات والتواريخ المذكورة أعلاه.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.