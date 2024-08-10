29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" أدان "مجزرة التابعين": ما أقدمت عليه حكومة العدوّ يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة
Lebanon 24
10-08-2024
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر حزب الله البيان التالي:
"مجزرة مروعة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة التابعين في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى أثناء أدائهم لصلاة الفجر، موغلة أكثر في سفك الدم الفلسطيني المظلوم، تحت مرأى ومسمع العالم أجمع الذي لا يحرك ساكنا، والذي يتحمل المسؤولية الأخلاقية والمعنوية عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني.
Advertisement
أن ما أقدمت عليه حكومة العدو يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني وأن خيارها الحقيقي هو القتل وارتكاب المجازر، وأن الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد جديدة للمفاوضات ليست إلا كذباً وخداعاً لن تنطلي على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وجبهات الاسناد التي تزداد اقتناعاً بعزمها على المقاومة والعمل بكل قوة لوقف المذبحة ومنع العدو من تحقيق أهدافه المعلنة والمضمرة.
إننا في حزب الله نُدين بشدّة هذه المجزرة المهولة، وندعو كل الأحرار في العالم لإدانتها، وتفعيل التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية القاتلة واطلاق أوسع حملة تضامن متجددة مع أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون لأبشع مذبحة منذ أكثر من عشرة أشهر.
ونتقدم من الشعب الفلسطيني الصابر والمظلوم والشجاع بأسمى آيات العزاء والمواساة سائلين الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار والعافية للجرحى وأن يمن عليهم بالفرج العاجل والنصر القريب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل الجيم.. حبيبة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها وتقوم بتمارين قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
داخل الجيم.. حبيبة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها وتقوم بتمارين قاسية شاهدوا الفيديو
01:26 | 2024-08-10
10/08/2024 01:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت
01:30 | 2024-08-10
10/08/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور ممثلة لبنانيّة تُودّع لبنان برسالة مُؤثّرة: أرجو من الله أن يعتني بأهلنا وأحبائنا
Lebanon 24
بالصور ممثلة لبنانيّة تُودّع لبنان برسالة مُؤثّرة: أرجو من الله أن يعتني بأهلنا وأحبائنا
08:00 | 2024-08-10
10/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كفتاة عشرينية.. هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بدت كفتاة عشرينية.. هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
01:31 | 2024-08-10
10/08/2024 01:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ستشهد إسرائيل لحظة "بدء ردّ حزب الله"؟ صحيفة "معاريف" تكشف
Lebanon 24
ماذا ستشهد إسرائيل لحظة "بدء ردّ حزب الله"؟ صحيفة "معاريف" تكشف
15:00 | 2024-08-09
09/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:16 | 2024-08-10
ماذا ستشهد بيروت الأحد؟ ليلة رائعة!
13:00 | 2024-08-10
3 خيارات أمام إسرائيل لمواجهة "حزب الله".. ما هي؟
12:59 | 2024-08-10
القصف يتجدّد في الجنوب.. هذه المناطق تمّ استهدافها!
12:50 | 2024-08-10
إنذارات داخل إسرائيل.. فيديو لطائرة مُسيرة تنطلق من لبنان وتعبر الحدود!
12:12 | 2024-08-10
بسبب صور منتشرة.. "المعلومات" توقف هذا الشخص!
11:52 | 2024-08-10
كم بلغت نسبة النازحين من الجنوب؟ رقمٌ جديد يكشفه أحد الوزراء
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
10/08/2024 20:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
10/08/2024 20:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
10/08/2024 20:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24