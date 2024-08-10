Advertisement

لبنان

سماع دويّ انفجار في مرياطة... شخصٌ رمى قنبلة وفرّ

Lebanon 24
10-08-2024 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1232684-638589052613081387.jpg
Doc-P-1232684-638589052613081387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً رمى قنبلة صوتية بجانب الطريق في محلة حيّ البلاط في بلدة مرياطة - زغرتا، ولاذ بالفرار.

وقد سُمِعَ دوي انفجار القنبلة الصوتيّة في أرجاء المنطقة وفي البلدات المُجاورة.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
سقوط جسم اعتراضي في بلدة مرياطة والجيش يضرب طوقاً أمنياً
lebanon 24
10/08/2024 20:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا في اليابان يقرران مقاطعة مراسم إحياء ذكرى "قنبلة ناغازاكي"
lebanon 24
10/08/2024 20:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير أميركا في طوكيو يغيب عن ذكرى قنبلة ناغازاكي... ما علاقة إسرائيل؟
lebanon 24
10/08/2024 20:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا ترفع السرية عن وثائق حول القنبلة الذرية لألمانيا.. ماذا كُشف؟
lebanon 24
10/08/2024 20:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مرياطة

قنبلة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2024-08-10
13:00 | 2024-08-10
12:59 | 2024-08-10
12:50 | 2024-08-10
12:12 | 2024-08-10
11:52 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24