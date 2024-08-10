سماع دويّ انفجار في مرياطة... شخصٌ رمى قنبلة وفرّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً رمى قنبلة صوتية بجانب الطريق في محلة حيّ البلاط في بلدة مرياطة - زغرتا، ولاذ بالفرار.



وقد سُمِعَ دوي انفجار القنبلة الصوتيّة في أرجاء المنطقة وفي البلدات المُجاورة.