Advertisement

لبنان

بو عاصي: كلام رعد أبلغ ردّ على المتنطحين الداعمين للاستراتيجية الدفاعية

Lebanon 24
10-08-2024 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1232686-638589053500440574.jpg
Doc-P-1232686-638589053500440574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر منصة "اكس": "كلام النائب محمد رعد عن مواصلة المواجهة حتى استسلام إسرائيل ورحيلها عن المنطقة ابلغ رد على المتنطحين الداعمين للاستراتيجية الدفاعية وحصر دور "المقاومة" في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر. حاسّين في شي غلط؟".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2024-08-10
13:00 | 2024-08-10
12:59 | 2024-08-10
12:50 | 2024-08-10
12:12 | 2024-08-10
11:52 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24