بو عاصي: كلام رعد أبلغ ردّ على المتنطحين الداعمين للاستراتيجية الدفاعية

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر منصة "اكس": "كلام النائب محمد رعد عن مواصلة المواجهة حتى استسلام إسرائيل ورحيلها عن المنطقة ابلغ رد على المتنطحين الداعمين للاستراتيجية الدفاعية وحصر دور "المقاومة" في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر. حاسّين في شي غلط؟".

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