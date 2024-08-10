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لبنان

بينهم إصابة خطيرة... كم أصبح عدد الجرحى في بلدة مجدل سلم؟

Lebanon 24
10-08-2024 | 09:55
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في تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيلية الثانية اليوم على بلدة مجدل سلم، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "عدد الجرحى ارتفع إلى ثلاثة مع دخول سيدة جريحة مصابة بإصابات متوسطة إلى مستشفى تبنين الحكومي". 
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وأضاف البيان: "كان المستشفى قد استقبل نتيجة هذه الغارة مواطنا ومسعفا في كشافة الرسالة الاسلامية، والاثنان جروحهما متوسطة".
 
يذكر انه بنتيجة الغارة الأولى على بلدة مجدل سلم، استقبل قسم العناية الفائقة في مستشفى تبنين الحكومي شابا مصابا بجروح خطيرة.
 
 
 
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