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لبنان

كرامي عن استهداف مدرسة التابعين: انها مجزرة ضد مشروع وقف اطلاق النار

Lebanon 24
10-08-2024 | 10:44
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كتب رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي عبر منصة "اكس": "ليس جديداً ان يرتكب المجرمون الصهاينة مجزرةً بحق المدنيين والاطفال والنساء، وقد رأينا خلال الاسابيع الاخيرة ان الجيش الصهيوني يتعمّد ضرب المدارس التي تحوّلت الى مراكز ايواء للنازحين وايقاع اكبر عدد من الشهداء".
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أضاف: "اليوم مجزرة اخرى وكبيرة في مدرسة التابعين، بل في مصلّى المدرسة بينما كان المصلّون يصلّون الفجر، وهذه الجريمة المروّعة تكمل سياقاً بدأته اسرائيل قبل فترة وايضاً من الواضح ان لها وظيفة اخرى. انها مجزرة ضد مشروع وقف اطلاق النار الذي تقدم به البيان القطري - المصري - الاميركي. ان نتنياهو وبكل صفاقة واجرام وتعطّش للدم، يريد نسف المشروع قبل البدء بمناقشته. 

وتابع: "ان الصهاينة لا يريدون اي وقف لاطلاق النار. انهم يتمادون في جرّ الاقليم واميركا الى حرب واسعة شاملة،  وانهم قتلة ويظنون انهم اذكياء. لكن الايام القليلة المقبلة ستبرهن لهم انهم اغبّى من ان يكونوا دولة".

وختم كرامي: "حسبنا الله ونعم الوكيل، ورحم الله الشهداء".
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