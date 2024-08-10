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لبنان

قرب صيدليّة... أطلق النار عليه

Lebanon 24
10-08-2024 | 10:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ا.ش أطلق النار على ا.م، وأصابه في قدمه في محلة باب الحديد، قرب إحدى الصيدليّات.
 
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باب الحديد

إطلاق نار

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