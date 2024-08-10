بعد نجاة فريق عملها من غارة مجدل سلم.. بيان من قناة الـNbn

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بعد نجاة فريق عملها اليوم السبت، من غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجدل سلم - جنوب لبنان، أصدرت قناة الـ Nbn، بيانا توجهت فيه بالشكر الجزيل من الفعاليات السياسية والاعلامية والنقابية التي اتصلت متضامنة مع المؤسسة وفريقها الاعلامي الذي كان متواجدا في بلدة مجدل سلم، أثناء حصول العدوان الجوي الاسرائيلي على البلدة وحالت العناية الإلهية دون إصابتهم بأي مكروه.وقالت إن إدارة مؤسسة الشبكة الوطنية للارسال ( nbn) وكافة العاملين فيها مراسلين ومصورين ومحررين وفنيين وفي المقدمة الزملاء الذين نجوا اليوم من عدوانية الاحتلال الاسرائيلي التي طاولت بلدة مجدل سلم، يجددون التزامهم بمواصلة تأدية مهامهم المهنية الرسالية في تغطية وقائع العدوان الاسرائيلي على أهلنا وقرانا في الجنوب وفي أي منطقة لبنانية وفضح إرهابه المنظم العابر للحدود ولقواعد القانون الدولي الانساني مهما بلغت التضحيات.