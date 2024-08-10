بسبب صور منتشرة.. "المعلومات" توقف هذا الشخص!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

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" تداولت مواقع التّواصل الإجتماعي صوراً لشخصٍ مجهول الهويّة يرتدي بزّات عسكريّة ويحمل أسلحة حربيّة. على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها التّقنيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المشتبه فيه، وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، وهو المدعو: م. ع. (من مواليد عام 2003، سوري) بتاريخ 07-07- 2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تحديد مكانه في بشامون الضّيعة، حيث عملت على توقيفه.وبالتّحقيق معه، اعترف أنّه الشّخص ذاته الذي تمّ تناقل صوره على مواقع التّواصل الإجتماعي وهو يرتدي بزّات عسكريّة ويحمل أسلحة حربيّة، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختص، بناءّ على إشارة القضاء".