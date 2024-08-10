إنذارات داخل إسرائيل.. فيديو لطائرة مُسيرة تنطلق من لبنان وتعبر الحدود!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن دويّ صافرات الإنذار في مستوطنات عديدة محاذية للحدود مع لبنان.

وذكرت التقارير أن التحذيرات أُطلقت في مستوطنات شومرا، حتسور هجليل، محنايم، غدوت، روش بينا، أفيفيم.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن إطلاق صافرات الإنذار جاء في إطار التحذير من تسلل طائرات مُسيرة مصدرها لبنان.

كذلك، تحدثت الصحيفة عن دوي إنذارات في مستوطنات ديشون، المالكية، برعام، راموت نتفالي ويرعون وغيرها.

مع هذا، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر طائرة مسيرة انطلقت من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، تحدثت المعلومات عن دويّ انفجارات في جنوب لبنان ناتجة عن إطلاق الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية.