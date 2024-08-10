هجومٌ جوي كبير.. هدفٌ جديد يقصفه "حزب الله" داخل إسرائيل!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، شن هجوم جويّ بأسراب من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاه آلون، وهي قاعدة تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد.

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وذكر الحزب أنّ العملية استهدفت أماكن تموضع ضباط وجنود القاعدة، وأصابتها بشكل مباشرة وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الحزب هذه القاعدة التي تقع غرب بحيرة طبريا في الجليل الأعلى.

وفي معلومات بشأنها، قال الحزب إن "محفاه آلون" تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالى 17.5 كلم، وهي قاعدة لسلاح البر في الجيش الإسرائيلي وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو.