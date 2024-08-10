إشكالٌ بين الجيش وقوة فرنسية في الجنوب.. هذه تفاصيله!

ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم السبت، أن إشكالاً حصل بين الجيش وقوة فرنسية عاملة في إطار "اليونيفيل"، وذلك أثناء دورية مُشتركة في كفرحمام - جنوب لبنان.

وأشارت القناة إلى أنه عندما غيّرت الدورية مسارها، اعترض الضابط اللبناني على الأمر، ما دفع بالقوة الفرنسية إلى التراجع عن المكان الخطأ وأكملت مسارها المُحدد سلفاً.

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وأوضحت "الجديد" أنه بعد دقائق، استهدفت مسيرة إسرائيلية المكان الذي وُجدت فيه الدورية الفرنسية، كاشفة أن هذا الموضوع خلق بلبلة كبيرة وصلت إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي اعترض على أداء القوات الفرنسية.