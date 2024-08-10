ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حرائق اندلعت مساء اليوم في 5 مراكز بالجليل والجولان، وذلك إثر سقوط شظايا من صواريخ اعتراضية جرى إطلاقها تزامناً مع دخول طائرات مُسيرة مصدرها لبنان، سماء المستوطنات الإسرائيليّة.

Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن فرق الإطفاء من المنطقة الشمالية تعمل في مختلف الساحات لإخماد الحرائق.

إلى ذلك، أعلن "حزب الله"، مساء السبت، شن هجوم جويّ بأسراب من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاه آلون، وهي قاعدة تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد.

وذكر الحزب أنّ العملية استهدفت أماكن تموضع ضباط وجنود القاعدة، وأصابتها بشكل مباشرة وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الحزب هذه القاعدة التي تقع غرب بحيرة طبريا في الجليل الأعلى.

وفي معلومات بشأنها، قال الحزب إن "محفاه آلون" تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالى 17.5 كلم، وهي قاعدة لسلاح البر في الجيش الإسرائيلي وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو.