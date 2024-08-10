عن ردّ "حزب الله".. هذا ما كشفته آخر "التقديرات الإسرائيلية"

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، السبت، أن "حزب الله لن يغير خططه" بسبب جولة المفاوضات بشأن غزة المقررة الخميس المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك مساعٍ للتخفيف من حدّة انتقام "الحزب" بسبب اغتيال إسرائيل القيادي الكبير في صفوفه فؤاد شكر يوم 30 تموز الماضي، وأضاف: "مع هذا، فإنّ التقديرات في إسرائيل تقول إن الحزب عازم على الهجوم في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يقوم حزب الله بالهجوم حتى قبل إيران التي توعدت بالرد على إسرائيل إثر حادثة اغتيال القيادي في حركة حماس اسماعيل هنية".

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إلى ذلك، قالت صحيفة "معاريف" إنّ هناك تقييمات أميركية وإسرائيلية تفيدُ بأنّ "حزب الله" عازم على شن هجوم كبير على إسرائيل خلال 24 ساعة.