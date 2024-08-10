هجومٌ جديد.. ماذا استهدف "الحزب" بطائراته الانقضاضية؟

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نفذ "حزب الله"، اليوم السبت، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا.وكان الحزب أعلن مساء، مهاجمة قاعدة محفاه آلون الإسرائيلية بطائرات انقضاضية، مشيراً إلى أن الهدف الذي تم قصفه، يمثل قاعدة تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد.وذكر الحزب أنّ العملية استهدفت أماكن تموضع ضباط وجنود القاعدة، وأصابتها بشكل مباشرة وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الحزب هذه القاعدة التي تقع غرب بحيرة طبريا في الجليل الأعلى.