نائب يكثف زياراته ويهتم برشاقته: أنا الخيار الثالث

قال مصدر سياسي على علاقة مع معظم القوى السياسية المعارضة والموالية، إن أحد النواب الموارنة المعروف برغبته الدائمة للترشح الى الإنتخابات الرئاسية يستفيد اليوم من حالة الترقب والإنتظار وتراجع الملف الرئاسي لكي يقوم بجولات جديدة على عدد من زملائه بشكلٍ إفرادي وحتى على رؤساء الكتل النيابية ليذكرهم بأنه حاضر وجاهز، ومن الممكن أن يكون الخيار الثالث، وأن ترسوا عليه التسوية.

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ووفق المصدر، "يقوم هذا النائب بالإهتمام برشاقته ويتبع حمية لتخفيف وزنه ليصبح أكثر شياكة بالبدلة الرسمية عند عودة الحديث عن الملف الرئاسي، كما أنه يقيم عدة دعوات الى العشاء في دارته الجبلية، وكل ذلك من أجل تهيئة الأجواء لحين تبلور الأمور من الناحيتين السياسية والأمنية".

المصدر ختم بأنه بالرغم من إحترامه الشديد لهذا النائب ونجاحاته على الصعيد العملي والسياسي، إلا أن الإنتخابات الرئاسية في لبنان لا ترتكز على زيارة ودعوة عشاء وشبوبية، فهناك معايير أخرى داخلياً وخارجياً، والرئاسة ليست نيابة ولا رئاسة بلدية".