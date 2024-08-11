مالك مؤسسة اعلامية يتحرك: دعم مرشحين للانتخابات النيابية

يسعى مالك مؤسسة إعلامية أساسية ووازنة الى نسج أفضل العلاقات مع معظم القوى السياسية في محيطه الجغرافي وعلى إمتداد الوطن، والى دعم كل الوزارات اللبنانية وتظهير إنتاجيتها بالرغم من الوضع الحالي في لبنان.

Advertisement

كذلك، يسعى إلى نسج علاقات خدماتية مع عدد كبير من رؤساء البلديات ودعمهم والحفاظ على وضعيتهم الإنمائية في بلداتهم وقراهم.

مصدر مطلع ومقرب من هذه الشخصية لفت الى أنه بالرغم من قناعته الثابتة بأن كل ما يقوم به هو من منطلق الخدمة العامة والمسؤولية الإجتماعية، إلا أنه لم يستبعد أن يكون لهذا الشخص دور سياسي في المستقبل وخاصةً في الإنتخابات النيابية ولكن ليس من باب ترشحه بل من منطلق دعمه الكلي لعدد من المرشحين في مختلف المناطق وخاصة في قضائه.