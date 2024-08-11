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لبنان

مالك مؤسسة اعلامية يتحرك: دعم مرشحين للانتخابات النيابية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-08-2024 | 01:30
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يسعى مالك مؤسسة إعلامية أساسية ووازنة الى نسج أفضل العلاقات مع معظم القوى السياسية في محيطه الجغرافي وعلى إمتداد الوطن، والى دعم كل الوزارات اللبنانية وتظهير إنتاجيتها بالرغم من الوضع الحالي في لبنان.
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كذلك، يسعى إلى نسج علاقات خدماتية مع عدد كبير من رؤساء البلديات ودعمهم والحفاظ على وضعيتهم الإنمائية في بلداتهم وقراهم. 
 
مصدر مطلع ومقرب من هذه الشخصية لفت الى أنه بالرغم من قناعته الثابتة بأن كل ما يقوم به هو من منطلق الخدمة العامة والمسؤولية الإجتماعية، إلا أنه لم يستبعد أن يكون لهذا الشخص دور سياسي في المستقبل وخاصةً في الإنتخابات النيابية ولكن ليس من باب ترشحه بل من منطلق دعمه الكلي لعدد من المرشحين في مختلف المناطق وخاصة في قضائه.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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