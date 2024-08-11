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لبنان

أحزاب تتموّن "استعداداً لما قد يحصل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-08-2024 | 01:45
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سارعت لجان متخصصة في عدد من الأحزاب الى عقد إجتماعات طارئة ومفتوحة لتكون على جهوزية واستعداد من الناحية لوجستي لتأمين المواد الغذائية الأساسية والأدوية الضرورية، إذا ما دعت الحاجة وتم إقفال المطار والبحر من جراء أي معركة شاملة بين إسرائيل وحزب الله قد تطول لأسابيع أو لأشهر.
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وأشار مصدر تنظيمي معني الى أن هذه اللجان كانت قد بدأت العمل منذ أسابيع بعد التصعيد الذي حصل، وهي اليوم رفعت وتيرة التخزين في مستودعات وأماكن تابعة لها، كما أنها دفعت ثمن كميات من البضائع وحجزتها لدى الشركات المستوردة، كل ذلك تحسباً لما يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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