التحقيق في انفجار المرفأ يستعيد زخمه وهذا ما يحصل

في الذكرى الرابعة لإنفجار مرفأ بيروت قبل أيام، لفت مصدر معني بالتحقيق إلى أن زخماً ما عاد الى هذا الملف هذه السنة، وأعاد إحياء الأمل بإستكمال التحقيق وصولاً إلى إصدار القرار الظني.

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المصدر لفت الى أن قوة الدفع الأولى لإعادة إستنهاض الملف أتت من نقابة المحامين، هذه النقابة المعنية مباشرة والتي تمثل حوالي أكثر من عشرة آلاف محامي فاعلين على الأرض وفي المجتمع.

ولفت المصدر الى أن مكتب الإدعاء في النقابة يعمل بجهد يومياً على مدى السنوات الاربع الماضية، وتقوم النقابة اليوم بعرض واقع التحقيق في هذا الملف في أوروبا وخاصةً فرنسا وتدل بالإصبع على من هو المعطل.

المصدر ختم أن سنة 2025 ستشهد خطوة أساسية على طريق ظهور الحقيقة وإتضاح الصورة.