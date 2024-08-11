Advertisement

لبنان

بعد ضجّة "نزوح الضاحية".. قرارٌ من "سماسرة الشقق"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-08-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1232841-638589594379128493.jpg
Doc-P-1232841-638589594379128493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئ مواطنون من الضاحية الجنوبية لبيروت مؤخراً بورود اتصالاتٍ إليهم من بعض سماسرة الشقق يبلغونهم عبرها بأنه جاهزون لتأمين منازل لهم في حال لم يستطيعوا تأمين أي مأوى لعائلاتهم وسط نزوحهم من منازلهم.
Advertisement
 
في المقابل، تبين أن سماسرة أوقفوا خطوط هواتفهم بعدما أثيرت ضجة حول ارتفاع أسعار الشقق بسببهم، فيما ظهرَ أيضاً أن هؤلاء أوقفوا تماماً تلقي أي رسالة على أرقامهم الخاصة وحصروا عملهم ضمن المكاتب العقارية فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-08-11
02:30 | 2024-08-11
06:24 | 2024-08-11
06:12 | 2024-08-11
05:56 | 2024-08-11
05:53 | 2024-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24