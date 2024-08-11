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لبنان
بعد ضجّة "نزوح الضاحية".. قرارٌ من "سماسرة الشقق"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-08-2024
|
02:45
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فوجئ مواطنون من الضاحية الجنوبية لبيروت مؤخراً بورود اتصالاتٍ إليهم من بعض سماسرة الشقق يبلغونهم عبرها بأنه جاهزون لتأمين منازل لهم في حال لم يستطيعوا تأمين أي مأوى لعائلاتهم وسط نزوحهم من منازلهم.
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في المقابل، تبين أن سماسرة أوقفوا خطوط هواتفهم بعدما أثيرت ضجة حول ارتفاع أسعار الشقق بسببهم، فيما ظهرَ أيضاً أن هؤلاء أوقفوا تماماً تلقي أي رسالة على أرقامهم الخاصة وحصروا عملهم ضمن المكاتب العقارية فقط.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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