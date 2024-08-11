اشتكى العديد من المواطنين من مُطالبة أصحاب بعض المولّدات الكهربائيّة من الزبائن، بتسديد الضريبة على القيمة المضافة التي تُشكّل 10 بالمئة من الفاتورة، على سعر صرف مئة ألف ليرة.

وعلى سبيل المثال، إذا كانت الفاتورة الشهريّة 60 دولاراً، فإنّ المواطنين يدفعون 600 ألف ليرة على الـ"TVA"، بدلاً من 538 ألف ليرة.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ الوزارات المعنيّة شدّدت على أصحاب المولّدات الذين يحقّ لهم إستيفاء الـ"TVA" من المواطنين باحتساب القيمة بالليرة اللبنانيّة وليس بالدولار.