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لبنان

اللبنانيّون يتهافتون على "موتور" البنزين!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-08-2024 | 03:15
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بعد إعلان مؤسسة كهرباء لبنان عن زيادة التقنين وتوقّف معامل الإنتاج، توجّه العديد من المواطنين إلى شراء المولّدات التي تعمل على البنزين.
إشارة إلى أنّ البعض من هذه المولّدات وخصوصاً القديمة منها، تتسبّب بضجيج كبير.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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