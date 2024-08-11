ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ مركزاً مُخصصاً لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة في منطقة الجليل الأعلى المُحاذية للبنان، تعرّض لأضرارٍ جسيمة خلال هجوم بطائرات من دون طيار نفذه "حزب الله"، أمس السبت.

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ووفقاً للصحيفة، فإنّ الدمار الذي تعرض له المركز جاء إثر سقوط صاروخ اعتراضي داخله خلال هجوم الطائرات، ما أدى إلى دمار كبير في المكان.

وأشارت "يديعوت" إلى أن هذا المركز هو أحد أكثر المُجمعات الفريدة في إسرائيل، وتضيف: "في قرار الحكومة بمساعدة شمال إسرائيل، تقرّر تعزيز المجمع بميزانية تبلغ حوالى 10 ملايين شيكل، لكن الآن، فإنه من الواضح أن تكاليف الترميم ستكون أعلى بكثير".

ويوم أمس، نفذ "حزب الله"، هجومين جويين بأسراب من المسيرات الانقضاضية أصابت مراكز وأهداف إسرائيلية.

وأشار الحزب إلى أنّه هاجم بالمسيرات تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا، كما استهدف أيضاً قاعدة محفاه آلون الإسرائيلية بالطائرات الانقضاضية، مشيراً إلى أن الهدف الذي تم قصفه، يمثل قاعدة تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد.

وذكر الحزب أنّ العملية استهدفت أماكن تموضع ضباط وجنود القاعدة، وأصابتها بشكل مباشرة وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الحزب هذه القاعدة التي تقع غرب بحيرة طبريا في الجليل الأعلى.

وإثر الهجمات التي حصلت، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أنَّ حرائق اندلعت مساء السبت في 5 مراكز بالجليل والجولان، وذلك إثر سقوط شظايا من صواريخ اعتراضية جرى إطلاقها تزامناً مع دخول طائرات مُسيرة مصدرها لبنان، سماء المستوطنات الإسرائيليّة.

(رصد لبنان24)