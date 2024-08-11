باسيل: ملتزمون بمواجهة إسرائيل وبإيجاد علاقات جيدة مع محيطنا خصوصاً سوريا

قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إنّ النضال مستمر للبقاء في هذا البلد، مؤكداً أن الإصرار كبير على أن يكون لبنان حراً غير مرتبط استراتيجياً بسياسات الخارج ومصالحه، ولا حياتياً بمنظومة الداخل ومصالحها.

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وفي كلمة له خلال حفلٍ في ميروبا، أمس السبت، قال باسيل: "نحن وأنتم نريد أن نكون أحراراً لنبني الدولة بالسياسات التي تحافظ علينا وتجعلنا نصمد في بلدنا، ولا نهاجر بحثاً عن عمل، فيأخذ مكاننا نازح ولاجئ، وأيّ غريب مهما كان قريباً".

وأردف: "لن نسمح للعقل الشيطاني الميليشياوي بأن يأخذنا الى مغامرات انتحارية مثل ما أخدنا في الماضي خلال الحرب اللبنانية. الجيل الأوّل في التيار حمل على أكتافه مسؤولية استعادة الحرية والسيادة والاستقلال وازالة تسلّط الميليشيات والشباب هم الجيل الذي يحمل معنا مسؤولية الحفاظ على الوجود الحرّ والتحرّر من كل معوّقاته والأعباء، والتحرّر اصعب من الحريّة".



وأكمل: "ألتيار الوطني الحرّ يريد تجديد ذاته بشبابه فالذي لا يتجّدد يموت، ولا نستطيع العيش في الماضي بل نتعلم منه العبر، والذين ناضلوا حقّقوا انجازات كبيرة ولهم كل التقدير والاحترام.. منهم من حارب واصيب بإعاقات جسدية واستشهد او فقد أهلاً وأحباباً أو خسر فرصاً ومالاً ومصالح؛ ولكن المناضل يناضل بصمت والنضال يعلّمنا التواضع".





وخلال كلمته، أكد باسيل "التزامه بمبادى التيار الوطني الحر وأخلاقيته وبنهج الجنرال ميشال عون وتياره رغم الخيبات والصعوبات والخيانات"، وأضاف: "انا ملتزم بالاصلاح والتغيير وبمحاربة الفساد، وملتزمٌ باستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة للخارج وبالتدقيق الجنائي وبالعمل لاستعادة اموال المودعين ولو جزئياً، ومحاسبة السارقين".

وأضاف: "أنا ملتزم برفض التوطين ومحاربة النزوح واللجوء والعمل على عودة النازحين واللاجئين، وملتزم بالدولة والقانون والدستور، انا ملتزم ببناء الدولة ومؤسساتها وبدولة الحق والعدالة. كذلك، فإنني ملتزمٌ بتحقيق اللامركزية الموسّعة وملتزم بالعمل على انشاء الصندوق الائتماني والسيادي. أنا ملتزم بمواجهة كل مغتصب ومعتدٍ على ارضنا واوّلهم اسرائيل وداعش وكلّ المنظمّات الارهابية، وملتزم بعلاقات جيّدة مع محيطنا والعالم (وعلى رأسهم سوريا).

وختم: "أنا متلزم بالتيار الوطني الحرّ وأطلب من كلّ واحد منكم ان يكون ملتزماً مثلي في التيار الوطني الحرّ، نواباً ومسؤولين ومنسقين ورؤساء لجان مركزية ومنتسبين وملتزمين ومناصرين".