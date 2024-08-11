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لبنان

قبيسي: بعض الساسة في بلدنا ما زالوا متمسكين بلغة الطائفية

Lebanon 24
11-08-2024 | 03:32
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استنكر النائب هاني قبيسي المجزرة الإسرائيلية المروعة التي أصابت مدرسة التابعين في غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 شخص جلهم من الأطفال والنساء.
وخلال احتفال تأبيني، قال قبيسي: "للأسف رغم كل ما يجري من قتل وتدمير، بعض الساسة في بلدنا ما زالوا متمسكين بلغة طائفية مذهبية بغيضة يحاولون من خلالها بث النعرات وإيجاد المشكلات على مساحة الوطن والبعض ذهب ابعد من هذا، معترضين على عمل المقاومة وعلى سلاح المقاومة الذي حمى ويحمي لبنان هذا السلاح الذي أوجد قوة ردع تقف بوجه اسرائيل ومن يدعمها من غرب ومن عرب على مساحة العالم".
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وأضاف: "كثر يعترضون على ثقافة المقاومة ورسالتها بل يعترضون على سلاح المقاومة.. هؤلاء لا يريدون للبنان أن يكون بلداً قوياً. يعترضون على المقاومة وهم تخلوا عن لبنان وعن الجنوب منذ الاستقلال الى يومنا. نحن لم نر أحداً من هؤلاء الساسة مدافعاً عن الجنوب بوجه العدو بل لم نشعر يوماً بأن هناك سياسياً واحداً سعى لتعزيز قدرات الجيش وتسليحه لمواجهة اسرائيل وللدفاع عن سيادة الوطن وحدوده وكرامته بل يسعون من خلال ايمانهم بأن قوة لبنان بضعفه".
 
وختم: "آمنوا بهذه الفكرة ظنا منهم انهم من خلال المحافل الدولية يستطيعون حماية لبنان نقول لهؤلاء لقد سقطت نظرياتكم منذ أن انبرى ابناء الجنوب وحملوا السلاح بوجه الصهاينة وانتصروا عليهم وحرروا الوطن من رجس الاحتلال".
 
 
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