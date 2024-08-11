عن "اقتحام" حزب الله لإسرائيل.. إليكم ما كشفه الخبراء!

حذّر جيريمي بيني، المُتخصص في شؤون الدفاع في الشرق الأوسط، من أن "حزب الله في لبنان يمتلك من الصواريخ والقذائف أعدادا كبيرة، لدرجة لن تستوعبها، ولو بشكل مؤقت، أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية؛ بسبب كثرة تلك الصواريخ حال إطلاقها في آن واحد".

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كلام بيني جاء في إطار تقييمه وتوقعاته لمسألة رد "حزب الله" ضد إسرائيل في أعقاب تنفيذ الأخيرة عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، يوم 30 تموز الماضي.

بدوره، تحدث تيم ريبلي، محرر موقع ديفينس آي للشؤون العسكرية عن الرد المرتقب من الحزب، وقال: "من المتوقع أن تقوم إيران بتشجيع حزب الله على شن هجوم حدودي ضد إسرائيل".

لكن جيريمي بيني، المتخصص في شؤون الدفاع في الشرق الأوسط، يختلف في هذه النقطة مع ريبلي، قائلاً إن مثل هذا التصعيد غير متوقع، وقال: "رغم تدريب وحدة الرضوان النخبوية في حزب الله على القيام بعملية عبر الحدود، لكن شعوري يرجح أن تلك القوة لن تُستخدم في هذه العملية الانتقامية".

ويبرهن جيريمي على اعتقاده هذا بأن "الجيش الإسرائيلي سيكون على استعداد أفضل هذه المرة لهذا السيناريو الذي وقع من قبل في السابع من تشرين الأول انطلاقاً من غزة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن اختطاف عدد من الإسرائيليين حتى لو كان ضئيلا سيكون كفيلا بإشعال تصعيد كبير، كما حدث عام 2006 في لبنان".

وقبل 18 عاماً، نفذت إسرائيل هجوماً برياً ضج لبنان بعدما اختطف حزب الله جنديين إسرائيليين. وإثر ذلك، وقع اقتتال شديد أسفر بدوره عن سقوط عدد كبير من القتلى على الجانبين. (BBC)