كلاس: أحيي جهود شابات وشباب لبنان

كتب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس على منصة "إكس": "في اليوم العالمي للشباب، أحيي جهود شابات وشباب لبنان، وإصرارهم على إختراع الغد بمسؤولية وثقة".



وأضاف: "أؤكد واجب الدولة برعاية الأجيال وحماية اختصاصاتهم وتأمين فرص عمل لهم، ليبقوا في لبنان ويبقى لبنان لهم. نقف وقفة مجد لتضحيات شباب يستشهدون دفاعا عن أرض وحق وكرامة".

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