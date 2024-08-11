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لبنان

في زغرتا.. انتحل صفة أمنية ونفّذ عملية سلب بقوة السلاح

Lebanon 24
11-08-2024 | 05:56
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان، انه "بتاريخ ٢٩-٧-٢٠٢٤، ادعى المدعو (ع. ر. من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني) أن مجهولاً أقدم على شهر مسدّس حربي بوجهه وتهديده بعد أن انتحل صفة أمنية وسلبه مبلغ /150/ دولارًا أميركيًا، وذلك في بلدة علما قضاء زغرتا وفرّ إلى جهة مجهولة".
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واضاف البيان: "على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشعبة وخلال ساعات إلى تحديده وهو المدعو: م. ش. (من مواليد عام ٢٠٠١، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم محاولة قتل وسرقة".

 
وتابع: "بالتاريخ ذاته وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة علما على متن دراجة آلية لون أبيض دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط حبة مخدِّرة نوع " Neurexal". بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه".


وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وفقاً للبيان.
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