دريان دان مجزرة مدرسة "التابعين في غزة

دان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مجزرة مدرسة "التابعين" في قطاع غزة.

وقال في بيان: "كل يوم يمارس العدو الصهيوني الارهاب على الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية والتدمير والتهجير على مرأى ومسمع العالم".

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن بـ "القيام بخطوات فعلية لا كلامية لردع العدوان الصهيوني لوقف ارتكاب الجرائم ضد اهلنا الصامدين والمرابطين في غزة".

اضاف: "الكيان الصهيوني لا يريد إيقاف الحرب في غزة والعدوان على لبنان، بل إشعال المنطقة بإجرامه اللامحدود، ويضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية والإنسانية".

وختم دريان: "نتوجه إلى اللبنانيين لتعزيز وحدتهم الوطنية للحفاظ على بلدهم لمواجهة الأخطار الصهيونية المحدقة ببلده".