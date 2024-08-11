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لبنان

تيننتي: "اليونيفيل" تواصل عملها لتهدئة المواقف والحد من التوترات

Lebanon 24
11-08-2024 | 08:13
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أكد المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في تصريح، أن "اليونيفيل تواصل عملها وتنفيذ أنشطتها، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية بما في ذلك الدوريات المشتركة مع القوات المسلحة اللبنانية. لم يتغير شيء في هذا الصدد".
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وقال: "ملتزمون العمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية لتهدئة المواقف والحد من التوترات على الأرض".
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