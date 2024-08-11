شيخ العقل نبّه الى مخاطر الحرب المدمرة

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استنكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى "المجزرة الوحشية التي نفّذها الاحتلال الاسرائيلي في مدرسة التابعين في غزة، والتي سقط فيها اكثر من مئة شهيد فلسطيني، واستمراره في ارتكاب الجرائم وانتهاك القوانين والأعراف الدولية ضد الانسانية".وحثّ في بيان، "المجتمع الدولي، على وضع حدٍّ للعدو الاسرائيلي، لكي ينصاع الى مطلب وقف التصعيد والاعتداءات الحربية والاغتيالات، التي يقوم بها في فلسطين وجنوب لبنان".وقدم التعازي لذوي الشهداء، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.