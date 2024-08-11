صوت انفجار سمع في بلدة دبعال قبل قليل.. هذا سببه

أفادت مندوبة "لبنان 24" بان الصوت الذي سمع في دبعال نتج عن تفجير بالون حراري، من مخلفات طائرات العدو الاسرائيلي، كان قد سقط في وقت سابق في البلدة.







وبحسب المعلومات، سيقوم الجيش بتفجير بالون حراري في بلدة مجدل سلم.

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