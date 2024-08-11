التحقيقات جارية.. إليكم ما حصل ليلاً في حي حمدون بالمنية

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أقدم مجهولون ليلاً على سرقة منزل المدعو "أ .م" في المنية- حي حمدون، بواسطة الكسر والخلع، بعد أن استغلوا غياب العائلة عن المنزل بسبب حفل خطوبة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وعلم انه تم سرقة مبلغ مالي ومسدس حربيّ وفر المرتكبون إلى جهة مجهولة.وافيد ان التحقيقات جارية لمعرفة هوية الفاعلين من قبل الأجهزة الأمنية.