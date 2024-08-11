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لبنان
التحقيقات جارية.. إليكم ما حصل ليلاً في حي حمدون بالمنية
Lebanon 24
11-08-2024
|
09:10
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أقدم مجهولون ليلاً على سرقة منزل المدعو "أ .م" في المنية- حي حمدون، بواسطة الكسر والخلع، بعد أن استغلوا غياب العائلة عن المنزل بسبب حفل خطوبة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
وعلم انه تم سرقة مبلغ مالي ومسدس حربيّ وفر المرتكبون إلى جهة مجهولة.
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وافيد ان التحقيقات جارية لمعرفة هوية الفاعلين من قبل الأجهزة الأمنية.
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