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لبنان

التحقيقات جارية.. إليكم ما حصل ليلاً في حي حمدون بالمنية

Lebanon 24
11-08-2024 | 09:10
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أقدم مجهولون ليلاً على سرقة منزل المدعو "أ .م" في المنية- حي حمدون، بواسطة الكسر والخلع، بعد أن استغلوا غياب العائلة عن المنزل بسبب حفل خطوبة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



وعلم انه تم سرقة مبلغ مالي ومسدس حربيّ وفر المرتكبون إلى جهة مجهولة.
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وافيد ان التحقيقات جارية لمعرفة هوية الفاعلين من قبل الأجهزة الأمنية.
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