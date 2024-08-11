بوشكيان: نواجه المرحلة بجهوزية وتصميم

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هنأ وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لتجمع الصناعيين في البقاع برئاسة نقولا أبو فيصل، خلال استقبالها في دارته في كسارة.وشدد بوشكيان على "أهمية التجدّد عبر الانتخابات من أجل ضخّ دم جديد وآراء وأفكار بناءة وخبرات واسعة تتفاعل مع بعضها بهدف التطوير"، مرحبا بهم في لقاءات دورية لطرح الخطط والحلول.وأعلن أن "الصناعة في البقاع خطت مراحل متقدمة وتوسعية وتنظيمية وتحديثية ومتنوعة لتشمل قطاعات عديدة من بينها الدواء والغذاء والتدوير والنبيذ وغيرها". واعتبر أن "النجاح الصناعي اللبناني مرتبط بالتزام الصناعي بالقوانين والأنظمة والمواصفات ومعايير الجودة".وأشار إلى أن "الحاجة الرئيسية اليوم والاستنفار الحكومي والرسمي والأمني يتطلّبان تعزيز النشاط الانتاجي وخصوصاً الغذائي والدوائي والمستلزمات الطبية وتخزين هذه المواد لاستخدامها عند الضرورة، فالمرحلة قد تطول ونحن مدعوون الى مواجهتها بتصميم وجهوزية".