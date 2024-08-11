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لبنان

مسيرة استهدفته الأسبوع الماضي.. استشهاد "جريح بيت ليف"

Lebanon 24
11-08-2024 | 09:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد الجريح حسن غضبان مصطفى الذي استهدفته مسيرة إسرائيلية ببيت ليف، الاسبوع الماضي.
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