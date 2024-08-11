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لبنان

العدو يستهدف دراجة نارية في الطيبة.. ماذا في المعلومات الاولية؟

Lebanon 24
11-08-2024 | 10:43
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إستهدفت مسيرة اسرائيلية، اليوم الاحد، دراجة نارية على طريق حارة المدرسة في بلدة الطيبة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



ووفقاً للمعلومات الأولية، ارتقى شهيدان نتيجة الغارة في البلدة.
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