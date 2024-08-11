العدو يستهدف دراجة نارية في الطيبة.. ماذا في المعلومات الاولية؟

إستهدفت مسيرة اسرائيلية، اليوم الاحد، دراجة نارية على طريق حارة المدرسة في بلدة الطيبة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".







ووفقاً للمعلومات الأولية، ارتقى شهيدان نتيجة الغارة في البلدة.

Advertisement