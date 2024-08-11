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لبنان

بمسيّرة انقضاضية.. الحزب يصيب هدفًا جديدًا

Lebanon 24
11-08-2024 | 11:02
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أعلن الحزب في بيان أنّه استهدف نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بمحلقة ‏انقضاضية أصابتها إصابة مباشرة.‏
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