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لبنان

من وزارة الصحة.. بيان عن غارة الطيبة

Lebanon 24
11-08-2024 | 11:59
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أشارت وزارة الصحة في بيان أن الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت بلدة الطيبة اليوم أدت إلى استشهاد شخصين.
 
 وكانت قد إستهدفت مسيرة اسرائيلية، اليوم الاحد، دراجة نارية على طريق حارة المدرسة في بلدة الطيبة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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