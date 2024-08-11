من وزارة الصحة.. بيان عن غارة الطيبة

أشارت وزارة الصحة في بيان أن الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت بلدة الطيبة اليوم أدت إلى استشهاد شخصين.

لبنان 24".

Advertisement وكانت قد إستهدفت مسيرة اسرائيلية، اليوم الاحد، دراجة نارية على طريق حارة المدرسة في بلدة الطيبة، وفقاً لمندوبة "".