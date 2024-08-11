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لبنان

ميقاتي التقى جنبلاط.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
11-08-2024 | 12:20
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاستاذ وليد جنبلاط مساء اليوم في دارته. وجرى خلال اللقاء عرض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
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جنبلاط

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