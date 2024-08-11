مهددًا إيران ولبنان.. رسالة هجومية غير مسبوقة من غالانت

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد، بأن تل أبيب سترد "بطريقة لم تعمل بها في الماضي"، على إيران وحلفائها في المنطقة، إذا كان هجومهم غير مسبوق.جاء ذلك خلال لقاء وزير الأمن الإسرائيلي جنودا وضباطا في قاعدة تابعة للجيش في تل هشومير، بحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع، والذي أشار إلى أنه "أجرى جولة في محطات عملية الاستيعاب في الجيش الإسرائيلي".وذكر غالانت أن "الوضع الأساسي الذي يجب فهمه، هو أن "دولة إسرائيل" تقاتل من أجل وجودها في بيئة معادية"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك سنوات كان هذا الأمر فيها بحاجة إلى شرح أكثر، والآن ليست هناك حاجة للشرح، لأن الجميع يفهم".وأضاف: "نحن في حرب مستمرة منذ عشرة أشهر في سبعة قطاعات مختلفة، والمفتاح الرئيسي للحفاظ على الأمن هو الناس".وقال مخاطبا عناصر في الجيش: "أنتم قادمون في وقت مليء بالتحديات، وأنتم تتجندون في وقت شديد الأهمية، وهذا ينطبق على الحرب بأكملها وبخاصة في هذه الأيام، فيما يهدد أعداؤنا بإيذائنا بطرق لم يسبق لهم أن ألحقوا بنا الأذى بها من قبل، ونحن نسمع هذه الرسائل من اتجاه إيران ومن حزب الله".وأضاف غالانت: "أقول لهم، عليكم أن تعلموا هذا؛ إن من يلحق بنا الأذى بطريقة لم يفعلها في الماضي، فمن المرجح أن يتلقى ضربة بطريقة لم نتصرف بها في الماضي، ولدى الجيش الإسرائيلي قدرة كبيرة". (روسيا اليوم)