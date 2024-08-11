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لبنان

عن عملياته في لبنان.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
11-08-2024 | 13:41
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زعم  الجيش الإسرائيلي أنه قصف مراكز عسكرية استخدمها "حزب الله" في منطقتي كفر كلا وجبين جنوب لبنان.

وأشار في بيان إلى أنه استهدف عناصر من "حزب الله" في منطقة الطيبة جنوب لبنان.

وأكّد الجيش الإسرائيلي أنّه تم رصد إطلاق صواريخ نحو عرب العرامشة بالجليل الغربي من دون تسجيل إصابات.
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