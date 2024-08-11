عن عملياته في لبنان.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي

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زعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف مراكز عسكرية استخدمها "حزب الله" في منطقتي كفر كلا وجبين جنوب لبنان.وأشار في بيان إلى أنه استهدف عناصر من "حزب الله" في منطقة الطيبة جنوب لبنان.وأكّد الجيش الإسرائيلي أنّه تم رصد إطلاق صواريخ نحو عرب العرامشة بالجليل الغربي من دون تسجيل إصابات.