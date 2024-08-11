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لبنان

عمليات مداهمة للجيش في زحلة.. هذا ما حصل مساء اليوم

Lebanon 24
11-08-2024 | 14:16
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وقع إشكال بين شبان من مدينة زحلة وآخرين من آل زعيتر في المدينة، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وأفادت المعلومات أن الإشكال تطور إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفيات المنطقة.
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بالتوازي، نفّذ الجيش عمليات دهم وملاحقة لمطلقي النار.
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