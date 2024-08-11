عمليات مداهمة للجيش في زحلة.. هذا ما حصل مساء اليوم

وقع إشكال بين شبان من مدينة زحلة وآخرين من آل زعيتر في المدينة، حسب مندوبة "لبنان24".

وأفادت المعلومات أن الإشكال تطور إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفيات المنطقة.

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بالتوازي، نفّذ الجيش عمليات دهم وملاحقة لمطلقي النار.