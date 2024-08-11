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لبنان
عمليات مداهمة للجيش في زحلة.. هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
11-08-2024
|
14:16
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وقع إشكال بين شبان من مدينة زحلة وآخرين من آل زعيتر في المدينة، حسب مندوبة "
لبنان24
".
وأفادت المعلومات أن الإشكال تطور إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفيات المنطقة.
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بالتوازي، نفّذ الجيش عمليات دهم وملاحقة لمطلقي النار.
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