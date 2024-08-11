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لبنان

إشكال بين عائلة نازحة وصاحب منزل في الجنوب.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
11-08-2024 | 14:37
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن إشكالا شخصيا حصل في بلدة طورا بين صاحب منزل وعائلة نازحة من بلدة عيتا الشعب.

وفي التفاصيل فقد وقع الإشكال خلال إخلاء العائلة للمنزل حيث رفضت تسليم المفاتيح لصاحب العقار ما أدى إلى اشتباك بالايدي، ليتم فيما بعد معالجة الموضوع بعد تدخل الاشخاص المعنيين من قبل البلدتين.
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وقد نفت المعلومات أن تكون جهة حزبية قد تعدت على العائلة.
 
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