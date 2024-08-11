الردّ اقترب.. وإسرائيل تتحضر

ارتفعت وتيرة الإجتماعات الأمنية في إسرائيل عقب تقارير تشير إلى اقتراب الردّ الإيراني وردّ "حزب الله" بعد عملية استهداف اسماعيل هنية والقيادي فؤاد شكر.

في السياق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين قولهم أن "إيران تقترب من قرار بشأن هجوم مباشر من أراضيها على إسرائيل".

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وأشارت إلى أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن رد إيران سيكون محدودا ولا يقود لحرب شاملة.

من جانبها، قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله سيبدأ هجوما على إسرائيل غدا الاثنين، وبعده بساعات تشن إيران هجوما آخر.