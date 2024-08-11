Advertisement

لبنان

الردّ اقترب.. وإسرائيل تتحضر

Lebanon 24
11-08-2024 | 15:02
A-
A+
Doc-P-1233012-638590107848028432.png
Doc-P-1233012-638590107848028432.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت وتيرة الإجتماعات الأمنية في إسرائيل عقب تقارير تشير إلى اقتراب الردّ الإيراني وردّ "حزب الله" بعد عملية استهداف اسماعيل هنية والقيادي فؤاد شكر.
 
في السياق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين قولهم أن "إيران تقترب من قرار بشأن هجوم مباشر من أراضيها على إسرائيل".
Advertisement
وأشارت إلى أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن رد إيران سيكون محدودا ولا يقود لحرب شاملة.
 
من جانبها، قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله سيبدأ هجوما على إسرائيل غدا الاثنين، وبعده بساعات تشن إيران هجوما آخر.
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:13 | 2024-08-11
15:10 | 2024-08-11
15:00 | 2024-08-11
14:37 | 2024-08-11
14:16 | 2024-08-11
14:01 | 2024-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24