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لبنان

طفلة حالتها حرجة.. وزارة الصحة تعلن حصيلة جرحى غارة معروب

Lebanon 24
11-08-2024 | 15:13
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أعلنت وزارة الصحة في بيان عن إصابة 12 شخصا في غارة اسرائيلية استهدفت بلدة معروب الجنوبية، إذ أشارت إلى إصابة 11 سوريا بالاضافة إلى مواطن لبناني.
 
وحسب البيان فقد سجلت حالتان حرجتان لطفلة عمرها خمسة أشهر وسيدة. 
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وقد تم توزيع الجرحى على مستشفيات المنطقة كالتالي:

- مستشفى حيرام استقبل طفلة سورية عمرها ٥ اشهر حالتها حرجة.

- المستشفى اللبناني الإيطالي استقبل طفلا سوريا عمره ١١ سنة (دخل وخرج من الطوارىء).

- مستشفى جبل عامل استقبل طفلة سورية عمرها ١٢ سنة احتاجت الى الاستشفاء وحالتها متوسطة، وامرأة سورية حالتها حرجة، ورجلا سوريا حالته متوسطة احتاج الدخول للمستشفى أيضا، وست حالات أخرى لسوريين تم علاجهم في الطوارىء منهم طفلتان عمرهما ٧ و ٥ سنوات بالاضافة الى طفل عمره ١١ سنة.

- مستشفى تبنين الحكومي استقبل مواطنا لبنانيا استدعت حالته الدخول للمستشفى.
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