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لبنان
مجلس الوزراء الاربعاء.. وميقاتي يكثف اتصالاته لحماية البلد من الاستهدافات الاسرائيلية
Lebanon 24
11-08-2024
|
22:08
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يعقد مجلس الوزراء صباح الاربعاء المقبل جلسة في السرايا للبحث بالملفات الطارئة، وبجدول اعمال متنوع.
وسيعرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة لنتائج الاتصالات التي اجراها، وما توافر لديه من معطيات، ثم تتطرف الجلسة الى جدول اعمال مالي، اداري، فضلا عن خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة، حيث سيكون توفير التمويل بندا رئيسيا على جدول المناقشات في الجلسة.
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وكان رئيس الحكومة استقبل امس الرئيس السابق للحزب التقدمي الاستراكي وليد جنبلاط في دارته. وجرى خلال اللقاء عرض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
وكتبت" اللواء": بدءا من هذا الاسبوع، تتكثف الاتصالات، لا سيما تلك التي يجريها الرئيس نجيب ميقاتي مع الخارج والداخل لترجيح حماية ممكنة للبلد من استهدافاته من قِبل اسرائيل، اذا ما حدث على صعيد رد حزب الله وايران،ما لم يكن بالحسبان.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الورقة المعدة من قبل الحكومة بشأن تثبيت الاستقرار في الجنوب والتهدئة تعكس بوضوح العمل على التزام القرارات الدولية والسعي وراء التهدئة قبل أي أمر، معربة عن اعتقادها أن الانتظار سيد الموقف في ما خص المفاوضات بشأن التهدئة المنشودة.
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