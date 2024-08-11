حزب الله يُطلق ليلا 30 صاروخا باتجاه شمال اسرائيل

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أكد حزب الله أنّه أطلق ليل الأحد ـ الاثنين صواريخ على شمال إسرائيل بعد ضربات إسرائيليّة على جنوب لبنان أودت بحياة ثلاثة من عناصره وأسفرت عن 12 جريحًا آخرين.وأفاد مصدر قريب من "الحزب" بأنّ اثنين من عناصره استشهدا جرّاء ضربة شنّتها مُسيّرة إسرائيلية أمس الأحد في منطقة الطيبة الحدوديّة.وأشارت وزارة الصحة إلى جرح 12 شخصًا، هم لبنانيّ و11 سوريًّا، في ضربة إسرائيليّة استهدفت الأحد بلدة معروب في الجنوب.30 صاروخاًمن جانبه، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن "إطلاق 30 صاروخًا من لبنان باتّجاه منطقة الكابري"، سقط العديد منها في مناطق مفتوحة، مضيفًا أنّه لم تُسجَّل إصابات.وفي وقت سابق أمس الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنّه "ضرب منشآت عسكريّة عدّة لحزب الله" في بلدة العديسة القريبة من بلدة الطيبة.وفي بيان لاحق، قال الجيش إنّه "ضرب خليّة إرهابيّة لحزب الله في بلدة الطيبة" و"منشأة عسكريّة في بلدة دردغيا".وأعلن حزب الله السبت أنّه شنّ هجومًا "بأسراب من المُسيّرات" على قاعدة عسكريّة في شمال إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل الجمعة مسؤولًا في حركة حماس الفلسطينيّة بغارة في مدينة صيدا بجنوب لبنان.وكانت هذه أوّل مرّة يشنّ فيها سلاح الجوّ الإسرائيلي غارة داخل مدينة صيدا التي تبعد نحو 50 كلم عن الحدود، منذ بدء التصعيد مع حزب الله.(سكاي نيوز)