بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.. هكذا ردّ حزب الله على الاعتداء الاسرائيلي على بلدة معروب

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه ورداً على ‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة معروب، ‏قصف عناصر الحزب المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

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