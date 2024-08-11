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لبنان

بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.. هكذا ردّ حزب الله على الاعتداء الاسرائيلي على بلدة معروب

Lebanon 24
11-08-2024 | 23:26
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه ورداً على ‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة معروب، ‏قصف عناصر الحزب المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏
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